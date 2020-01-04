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أخبار محلية > بالفيديو.. “المسند”: الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس غداً
04/01/2020   1:27 م

بالفيديو.. “المسند”: الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس غداً

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أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند أن كوكب الأرض سيكون يوم غد الأحد في أقرب نقطة له من الشمس “نقطة الحضيض”، حيث يكون على بعد نحو 147 مليون كلم من الشمس.

وأضاف المسند أن الأرض ستكون في يوم 4 يوليو القادم في أبعد نقطة لها عن الشمس، بما يزيد على 152 مليون كلم.

وأبان أن الفرق في مدى قرب الأرض من الشمس في فصلي الشتاء والصيف ليس كبيراً، إذ يبلغ نحو 5 ملايين كلم فقط، ولا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة، وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن تعاقب الفصول خلال العام سببه ميلان محور الأرض عن مستوى فلكها حول الشمس، وليس القرب أو البعد عن الشمس.

بالفيديو.. “المسند”: الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس غداً

أخبار محلية
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