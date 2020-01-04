بالفيديو.. “المسند”: الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس غداً

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند أن كوكب الأرض سيكون يوم غد الأحد في أقرب نقطة له من الشمس “نقطة الحضيض”، حيث يكون على بعد نحو 147 مليون كلم من الشمس.
وأضاف المسند أن الأرض ستكون في يوم 4 يوليو القادم في أبعد نقطة لها عن الشمس، بما يزيد على 152 مليون كلم.
وأبان أن الفرق في مدى قرب الأرض من الشمس في فصلي الشتاء والصيف ليس كبيراً، إذ يبلغ نحو 5 ملايين كلم فقط، ولا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة، وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن تعاقب الفصول خلال العام سببه ميلان محور الأرض عن مستوى فلكها حول الشمس، وليس القرب أو البعد عن الشمس.
غداً ـ بإذن الله ـ تكون #الأرض في نقطة الحضيض (أقرب نقطة لها إلى الشمس)، ويكون بعدها عن الشمس نحو 147,091,144كم، وبعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من #الشمس، وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بعدها عن الشمس 152,095,295كم، بعبارة أخرى الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام pic.twitter.com/NmBdWgn5F3
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 4, 2020