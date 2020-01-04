تُوفي ستة أشخاص بينهم نساء وطفل وأُصيب سبعة آخرون في حادِث تصادم مروع بمركز الجرين التابع لمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة، فيما وجه أمير المنطقة الجهات المختصة بتقديم الدعم والمساعدة للمصابين.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادثة التي وقعت أمس الجمعة في عليب بمركز الجرين، وتم توجيه 4 فرق إسعافية لمباشرته.
وأضاف أن الحادِث أسفر عن ست حالات وفاة بالموقع، وهم أربع نساء ورجل وطفل، وسبع إصابات بينهم إصابتان خطيرتان، وهم ثلاثة أطفال، وامرأتان، ورجل، وعاملة منزلية، مبيناً أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قلوة لتلقي العلاج اللازم.
من جهتها، أوضحت إمارة الباحة أن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود تابع شخصياً مجريات الحادِث، ووجه كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم المساعدات اللازمة للمصابين، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين.
وفق “أخبار 24”.