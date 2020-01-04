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أخبار محلية > وفاة الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق “نجيب الزامل” في ماليزيا
04/01/2020   1:24 م

وفاة الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق “نجيب الزامل” في ماليزيا

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نعى عدد من المسؤولين والإعلاميين والناشطين، الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية اليوم (السبت).

وقالت مصادر إن الزامل، وهو أحد الناشطين في مجال التطوع والعمل الخيري، توفي صباح اليوم في ماليزيا.

وقال مدير مكتب ولي العهد بدر العساكر ناعياً الزامل: “الأخ الكبير نجيب الزامل له الصنائع من المعروف.. عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعاه أو أكتب في غيابه عنه.. أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمة والمغفرة.. رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان”. وفق “أخبار 24”.

وفاة الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق “نجيب الزامل” في ماليزيا

أخبار محلية
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