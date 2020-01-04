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أخبار محلية > المحكمة العليا تؤيد حكماً لمواطن ضد “النيابة العامة” بتعويضه بـ246 ألف ريال
04/01/2020   1:26 م

المحكمة العليا تؤيد حكماً لمواطن ضد “النيابة العامة” بتعويضه بـ246 ألف ريال

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ذكرت مصادر أن المحكمة العليا أيدت حكماً في قضية رفعها مواطن من الباحة ‏ضد النيابة العامة، بتعويضه بمبلغ 246 ألف ريال عن سجنه لمدة ‏‏41 يوماً.‏

وأوضحت المصادر أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة كانت قد أيدت الحكم الصادر لصالح المواطن بعد أن اكتسب صفة القطعية، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه صدر أمر ملكي للمحكمة العليا بمراجعة القضية وما صدر بشأنها.

وأبانت النيابة في دفاعها أن القضية مكثت لديها مدة 35 يوماً فقط وما عداها لدى المحكمة، وأن المدة الزائدة لم تتجاوز أسبوعاً وهي المدة التي تستغرقها حركة المعاملة بين النيابة والمحكمة ثم بين وارد المحكمة ورئيسها ومن ثم إحالتها إلى الدائرة.‏

المحكمة العليا تؤيد حكماً لمواطن ضد “النيابة العامة” بتعويضه بـ246 ألف ريال

أخبار محلية
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