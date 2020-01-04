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أخبار محلية > 1800 عقوبة أصدرتها “هيئة السياحة” على منشآت سياحية وقطاع الإيواء خلال العام الماضي
04/01/2020   8:25 ص

1800 عقوبة أصدرتها “هيئة السياحة” على منشآت سياحية وقطاع الإيواء خلال العام الماضي

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أوقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكثر من 1800 عقوبة على المنشآت السياحية وقطاع الإيواء السياحي، خلال عام 2019.

وأوضحت الهيئة أن قرارات العقوبات الصادرة على المنشآت السياحية بلغ 1268 قراراً، وبلغت جملة مبالغ تلك العقوبات نحو 12.7 مليون ريال، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن العقوبات الصادرة بحق منشآت “الإيواء السياحي” بلغت 564 قراراً.

وأضافت أن قرارات العقوبات على قطاع الإيواء كانت في 3 مناطق فقط، حيث كان نصيب منطقة الرياض 313 قراراً، ومكة المكرمة 221 قراراً، والمنطقة الشرقية 30 قراراً.

وأبانت هيئة السياحة أنها أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف رخصة عمل تشمل أنشطة مرافق الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، وتنظيم الرحلات السياحية، بالإضافة للإرشاد السياحي، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.

1800 عقوبة أصدرتها “هيئة السياحة” على منشآت سياحية وقطاع الإيواء خلال العام الماضي

أخبار محلية
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