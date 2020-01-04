تنبيهات بسحب رعدية ممطرة في العاصمة الرياض.. ورياح نشطة بالمدينة وضباب بمكة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التايعة للهيئة العام للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار السحب الرعدية في الرياض وتأثر أجواء بعض المناطق بالضباب اليوم (السبت).
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وخاصةً العاصمة والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي ستشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وبّين أن منطقة المدينة المنورة وتحديداً العيص وبدر وينبع، وكذلك منطقة تبوك خاصةً البدع والوجه وضباء ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية حتى ساعات الصباح. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أجواء عدة مناطق ستتأثر بالضباب حتى التاسعة صباحاً بينها منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وعسير.