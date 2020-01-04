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أخبار المناطق > “ترامب”: أمرت شخصياً بقـتل “سليماني”.. ولدينا قائمة أهداف أخرى جاهزة
04/01/2020   8:22 ص

“ترامب”: أمرت شخصياً بقـتل “سليماني”.. ولدينا قائمة أهداف أخرى جاهزة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر شخصياً بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح ترامب في تصريحات له مساء أمس (الجمعة)، أن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت، مشيراً إلى أن أمريكا تحترم الشعب الإيراني ولا تريد تغيير النظام هناك، بل وقف سلوكه العدواني.

ولفت إلى أن سليماني قتـل وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين وكان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين، داعياً إيران إلى وقف استخدام المـقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار.وفق “أخبار 24”.

“ترامب”: أمرت شخصياً بقـتل “سليماني”.. ولدينا قائمة أهداف أخرى جاهزة

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