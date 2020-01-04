“حساب المواطن”: فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة للتسجيل بالبرنامج

أوضح برنامج “حساب المواطن”، أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.
وجاء توضيح البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين” التابع له بـ”تويتر”، خلال رده على أحد الأشخاص بشأن مدى إلزامه بإدراج فاتورة الكهرباء ضمن مستندات التسجيل.
وقال الحساب إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وهي صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد.وفق “أخبار 24”.