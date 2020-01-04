هيئة الرياضة تحقق في تقارير عموميتي الأهلي والاتحاد.. وتتوعد بمحاسبة المتجاوزين

أعلنت هيئة الرياضة عن فتح تحقيق بشأن ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديي الأهلي والاتحاد.
وقالت الهيئة إنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الأهلي والاتحاد.
ولفتت إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة.
الهيئة العامة للرياضة تُصدر بياناً حول جمعيتي #الأهلي و #الاتحاد العموميتين pic.twitter.com/zgesNnCGkl
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 3, 2020