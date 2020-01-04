نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > صورت الحادثة وصراخها أنقذها.. القبض على شاب تحرش بفتاة خلال توصيلها بالمدينة المنورة
04/01/2020   1:49 ص

صورت الحادثة وصراخها أنقذها.. القبض على شاب تحرش بفتاة خلال توصيلها بالمدينة المنورة

+ = -
1522

تمكنت دوريات الأمن بالمدينة المنورة من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، ظهر في مقطع فيديو خلال محاولته التحرش بفتاة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أن القبض على المواطن جاء عقب ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من سائق قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها.

ولفت إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المتهم بما نسب إليه، مبيناً أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر شاباً يحاول التحرش ووضع يده على جسد الفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، لكن صراخها المستمر دفعه إلى التراجع وإنزالها من السيارة والهرب سريعاً. وفق “أخبار 24”.

صورت الحادثة وصراخها أنقذها.. القبض على شاب تحرش بفتاة خلال توصيلها بالمدينة المنورة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081584.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.