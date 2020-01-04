صورت الحادثة وصراخها أنقذها.. القبض على شاب تحرش بفتاة خلال توصيلها بالمدينة المنورة

تمكنت دوريات الأمن بالمدينة المنورة من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، ظهر في مقطع فيديو خلال محاولته التحرش بفتاة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أن القبض على المواطن جاء عقب ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من سائق قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها.
ولفت إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المتهم بما نسب إليه، مبيناً أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر شاباً يحاول التحرش ووضع يده على جسد الفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، لكن صراخها المستمر دفعه إلى التراجع وإنزالها من السيارة والهرب سريعاً. وفق “أخبار 24”.