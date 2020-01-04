بالفيديو.. الهلال يفوز على الفيصلي بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل هدفي الهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة، محمد البريك، وصالح الشهري، فيما سجل هدفي الفيصلي رولي بونيفاسيا، ومحمد النخلي، لتنتهي المباراة في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما، وتذهب إلى الوقت الإضافي.
وعقب نهاية شوطي المباراة الإضافيين، ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الهلال بنتيجة 5/6، بعد إضاعة لاعب الفيصلي محمد قاسم لركلته.
وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى دور ربع نهائي كأس الملك، ليلتقي نظيره الاتفاق الذي حقق فوزاً كبيراً على أحد بسبعة أهداف مقابل هدف.
وفق “أخبار 24”.