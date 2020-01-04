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أخبار المناطق > صفقة الأسبوع تتجاوز 50 مليون ريال بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
04/01/2020   1:45 ص

صفقة الأسبوع تتجاوز 50 مليون ريال بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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واصل ملاك الإبل تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع بأرقام مرتفعة، وصلت إلى 50 مليون ريال.

وعزز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما “مجاهيم ومغاتير” منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزات قيمتها 50 مليون ريال، ما اعتبره البعض الصفقات الأبرز خلال الأسبوع.

ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت أسماء غالية “بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد “. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن صفقات الفرديات وخاصة المميزة منها تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.

صفقة الأسبوع تتجاوز 50 مليون ريال بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أخبار المناطق
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