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أخبار محلية > الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على آخر في شارع بمكة ويثير فزع المارة
04/01/2020   1:44 ص

الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على آخر في شارع بمكة ويثير فزع المارة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام أحد الأسواق بسبب خلاف وقع بينهما.

ورصدت كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع الواقع أمام سوق الجوالات، أحد الأشخاص يُخرج مسدساً من جيبه ويطلق النار على الشخص الآخر الذي حاول الفرار والاحتماء بسيارة متوقفة أمام السوق، إلا أن الجاني لحقه وأطلق عليه ثلاث طلقات من مسافة قريبة.

وأثارت الواقعة التي حدثت مساء أمس الخميس فزع الأشخاص الذين كانوا في الشارع، فبادروا بالهرب حتى لا تصيبهم رصاصة طائشة من مسدس الجاني.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق” أن المجني عليه مواطن في العقد الثالث ويعمل في محل للجوالات، والجاني مواطن في العقد الرابع.

وأبانت المصادر أن دوريات الأمن والهلال الأحمر باشرا موقع الحادثة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة وحالته مستقرة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الجاني، وأحيلت القضية لمركز شرطة العزيزية ولا تزال تجري التحريات فيها تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة.

الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على آخر في شارع بمكة ويثير فزع المارة

أخبار محلية
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