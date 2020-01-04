أعلن المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، أن الوزارة بدأت بتطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة يوم الأربعاء الموافق 1 /1/ 2020م، على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.
وأشار العرفج إلى أنه جرى إصدار نحو 8.4 ألف وثيقة تأمين للمعتمرين ابتداءً من 1 يناير الجاري، ويمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص به.
ويشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.
وكانت الوزارة أطلقت في ديسمبر الماضي برنامج التأمين الصحي الإلزامي الشامل الخاص بالمعتمرين القادمين من الخارج، مبينة أنه يقدم بأسعار منخفضة بالتشارك بين جميع شركات التأمين العاملة في المملكة.
من جهة أخرى كشفت إحصاءات مؤشرة العمرة الأسبوعي التابع لوزارة الحج والعمرة عن أعداد المعتمرين الواصلين والمغادرين وجنسياتهم منذ بدء موسم العمرة في محرم 1441هـ، كما هو مبين في الإنفوجراف الموجود في الأسفل.
وفق “أخبار 24”.