بعد اغتيال سليماني.. المملكة تُصدر بياناً بخصوص الأوضاع في العراق وتدعو لأهمية ضبط النفس

قال مصدر مسؤول إن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها المملكة وحذرت من تداعياتها في وقت سابق.
وأكّد المصدر أن المملكة ومع معرفتها بما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإنها -وفي ضوء التطورات المتسارعة- تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا يحمد عقباه.
وشددت المملكة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.وفق “أخبار 24”.