“العمل”: 80% من الباحثين عن عمل نساء.. ونتجه لتوطين مهنتين خلال الأشهر القادمة

قال وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل فهد البداح، إن 80% من الباحثين عن عمل نساء، وذلك وفق أحدث البيانات الخاصة بنسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وأوضح البداح أن الوزارة تستهدف خلال الثلاثة الأشهر القادمة، توطين مهنتين في السوق، وفق تسلسل زمني وآليات تراعي أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع شركائها في القطاع الخاص على تحديد التحديات التي تواجه تلك المهن المستهدفة، والعمل على حلها، لضمان رفع نسب التوطين فيها.
وجدد تأكيده بحسب “الاقتصادية” على أن الوزارة تسعى إلى زيادة نسبة التوطين في كل عام في العديد من المهن، وصولا إلى توطين المهن النوعية.