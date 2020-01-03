بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد

أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تسجيل فيديو يظهر لحظة استهداف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
وأظهرت اللقطات إطلاق قنبلة موجهة شديدة الدقة على السيارة التي كانت تقل سليماني وأبو مهدي المهندس أحد كبار قادة الحشد الشعبي.
وقُتـل كذلك في الهجوم الذي وقع جوار مطار بغداد الدولي عدد من مرافقي سليماني والمهندس.
يُشار إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يختصّ بدعم الميليشيات الموالية لإيران وتنفيذ عمليات خارج الحدود. وفق “أخبار 24”.
وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
فيديو | لحظة استهداف #قاسم_سليماني وأبو مهدي المهندس#الإخبارية pic.twitter.com/FGOm4luKLM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2020