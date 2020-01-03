نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد
03/01/2020   6:54 م

بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد

+ = -
2822

أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تسجيل فيديو يظهر لحظة استهداف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وأظهرت اللقطات إطلاق قنبلة موجهة شديدة الدقة على السيارة التي كانت تقل سليماني وأبو مهدي المهندس أحد كبار قادة الحشد الشعبي.

وقُتـل كذلك في الهجوم الذي وقع جوار مطار بغداد الدولي عدد من مرافقي سليماني والمهندس.

يُشار إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يختصّ بدعم الميليشيات الموالية لإيران وتنفيذ عمليات خارج الحدود. وفق “أخبار 24”.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081546.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.