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أخبار المناطق > لزراعة 10 ملايين شجرة.. “البيئة” تطلق مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار” في أرجاء المملكة
03/01/2020   6:54 م

لزراعة 10 ملايين شجرة.. “البيئة” تطلق مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار” في أرجاء المملكة

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” للعام 1441هـ / 2019م، وذلك بمناسبة هطول الأمطار على أرجاء المملكة.

ويشارك في هذه المبادرة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية والأهالي وطلاب المدارس، بهدف إعادة إحياء الغطاء النباتي في المملكة، وتوفير مساحات خضراء تساهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من ثلاثة أطنان من البذور سيتم نثرها في كلٍّ من منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم والجوف ونجران والباحة وجازان وحائل، حيث تتنوع البذور ما بين الشيح، والبعيثران، والرغل، والعجرم، والضمران، والفرس، والرمث، والسدر، والسمر، إضافة إلى العرفج، والعرعر، والأرطى، والغضا، والغاف، والعشرق، والثمام، والكداد، إلى جانب الطلح، والشنان، والويكة، والنبع، والحصار، والقصبة، والأرواء، والقطن. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” تُعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزراعة 10 ملايين شجرة حتى نهاية عام 2020م، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.

لزراعة 10 ملايين شجرة.. “البيئة” تطلق مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار” في أرجاء المملكة

أخبار المناطق
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