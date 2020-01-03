يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة والأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة غداً السبت حفل افتتاح “رالي داكار السعودية 2020″، الذي ينطلق يوم الأحد 5 يناير ويستمر حتى 17 يناير، للمرة الأولى في آسيا.
وسيكون الحفل في “قرية داكار” على كورنيش جدة الشمالي بعد أن انطلقت الفعاليات أمس، ويحيي الحفل موسيقيون من المملكة، مع فقرات أخرى مثل عروض السيرك لفريق “كيتونب”، ليستمتع بها زوار القرية والجماهير على مدار اليوم.
وستقدم في القرية رسمياً المركبات المشاركة في هذه النسخة الـ 42 من الرالي العالمي، ويصعد السائقون بمركباتهم إلى مسرح القرية لتراها الجماهير الحاضرة وتتعرف عن قرب على فئات المركبات المشاركة في السباق.
وتستضيف القرية متحف “اكتشف داكار”، بمواد مصورة ومرئية توثق تاريخ الرالي الأعرق في العالم، ويقدم للجماهير لمحة عن المملكة وتاريخها وثقافتها الأصيلة، مع إقامة 4 عروض “للموتوكروس”، وعرض أكروباتي للدراجات النارية، وألعاب السيارات الكهربائية والواقع الافتراضي.
يُذكر أن السباق امتداد للنسخ السابقة من الرالي، الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول في أمريكا الجنوبية، ويمتد السباق في المملكة لمسافة 7856 كيلومترًا.
وفق “أخبار 24”.