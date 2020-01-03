ودع معلم بالمرحلة الابتدائية بالقنفذة العمل في سلك التعليم بعد أربعة عقود؛ برسالة مؤثرة كتبها بخط جميل على سبورة فصله، عبر فيها عن فخره وحبه للعمل في مهنة التعليم.
وقال المعلم الدكتور محمد بن حسن شداد الزيلعي في رسالته إنه طالما أحب مهنة التعليم وأعطاها غاية ما في طاقته لكونها مهنة سامية وشريفة.
وعبر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في رسالة بعث بها إلى المعلم المتقاعد “الزيلعي” عن شكره له لما قدمه للمهنة طوال مسيرته العملية التي جاوزت الأربعين عاماً، مبيناً أنه كان خلالها مثالاً للانضباط والمسؤولية.
من جهته، شارك مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي في حفل أقامته مدرسة الإمام حفص لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة لتوديع المعلم المتقاعد، وذلك بحضور عدد من قادة التعليم والمعلمين بالمحافظة.
وفق “أخبار 24”.