تشرع أمانة المدينة المنورة في تنفيذ مشروع جسر ودورانات التفاف بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله “الدائري الثاني”.
ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة في التقاطع وتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي ومحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
ويبلغ طول الجسر 900 متر، وبه 3 مسارات في كل اتجاه، ومساران مخصصان لحافلات النقل السريع.
تشرع #أمانة_المدينة بتنفيذ مشروع جسر ودورانات التفاف بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله “الدائري الثاني”..#خدماتنا_للمدينة_أمانة#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/rAFvlRQj1E
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 3, 2020
وفق “أخبار 24”.