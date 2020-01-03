“سار” تنشر مقطع فيديو يبين خطورة عبور السكك الحديدية

نشرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مقطع فيديو تحذر فيه من عبور خطوط السكك الحديدية، لما يشكله ذلك من خطر على السلامة.
وأظهر الفيديو التمثيلي قيام اثنين من الأشخاص بقطع السياج الحامي لمسار السكة الحديدية ومحاولة عبور الخط بمركبتهم؛ غير أن المركبة علقت بالخط وانتهى ذلك باصطدام القطار بها.
وتتجه هيئة النقل العام لسن عقوبات مغلظة لمخالفي نظام النقل بالخطوط الحديدية، من بينها السجن لمدة تصل إلى عامين والغرامة 500 ألف ريال لمن يقوم بقطع الخط الحديدي أو سرقته أو تعمد إتلافه. حسب “أخبار 24”.
وكانت “سار” رصدت عدة مخالفات بالتعدي على مسار السكة الحديدية، حيث تم إيقاف مرتكبيها، ومن بينها محاولة أحد الأشخاص عبور الخط بشاحنته، وقد ألزمته المحكمة الجزائية بدفع غرامة مقدارها 30 ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
الطريقة المختصرة لإنهاء حياتك ..!#درب_القطار_للقطار pic.twitter.com/hZ8J7JYStH
— سار | SAR (@SARSaudiRailway) December 26, 2019