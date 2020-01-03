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أخبار محلية > “الاستئناف” تؤيد حد الغيلة بحق نـاحر نجله بجازان.. والجاني يُرسل تهديدات لوالده من السجن
03/01/2020   8:19 ص

“الاستئناف” تؤيد حد الغيلة بحق نـاحر نجله بجازان.. والجاني يُرسل تهديدات لوالده من السجن

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أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة جازان، حكماً جديداً بتأييد الحكم الصادر بحد الغيلة على المواطن الذي نـحر نجله قبل سنوات، بعدما أخرجه من مدرسته بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح جد الطفل المنحـور أن أوراق القضية رفعت إلى المحكمة العليا لتُميز المتهم، مشيراً إلى أن الطب النفسي أكد سلامته ومسؤوليته الكاملة عن تصرفاته.

وبيّن وفقاً لما أوردت “سبق”، أن الجاني أرسل تهديدات من داخل سجنه له ولابنته، قبل أن تشدد الجهات المعنية الحراسة عليه.

يُشار إلى أن الجاني (40 عاماً) قتـل نجله (10 سنوات) بعد أن اصطحبه من مدرسته وتوجه به لأحد الأحواش وقام بنحـره بسكین وذلك في شهر جمادى الأول من عام 1437ھـ، قبل أن يسلم نفسه للجهات الأمنية بجازان.

“الاستئناف” تؤيد حد الغيلة بحق نـاحر نجله بجازان.. والجاني يُرسل تهديدات لوالده من السجن

أخبار محلية
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