شاهد.. مشجع “وحداوي” يتعرض للإغماء فرحاً بتأهل فريقه

سقط أحد مشجي نادي الوحدة مغشياً عليه، عقب فوز فريقه على نادي الرائد وتأهله إلى ربع النهائي لكأس الملك سلمان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس (الخميس).
وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من مشجعي النادي، وهم يحاولون إسعاف المصاب الذي تعرض للإغماء في المدرجات؛ بسبب فرحته بتأهل فريقه.
وكان نادي الوحدة قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي، عقب فوزه على نادي الرائد 4 إلى 3 بركلات الترجيح، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.
من الفرحة ..
مشجع “وحداوي” يغمى عليه بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك..@alwehdaclub1 #الوحدة_الرائد pic.twitter.com/R2enWOw2rw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020
وفق “أخبار 24”.