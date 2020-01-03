استطاع رجل أمن يعمل في حرس الحدود بالحد الجنوبي أمس (الخميس)، إنقاذ حياة خمسيني بعد أن ألقى بنفسه وسط طريق الساحل الدولي “جدة – جازان”، محاولاً الانتحـار بالقرب من منطقة الشعيبة.
وأوضح رجل الأمن مخلد الحربي وفقاً لـ”سبق”، أنه تفاجأ برجل مستلق على الأسفلت أثناء مروره بطريق الساحل الدولي، وعلى الفور ترجل من مركبته لإنقاذه، مبيناً أنه حاول إيذاء نفسه بالصعود فوق إحدى المركبات التي كانت تسير في الطريق ذاته.
وأضاف الحربي أنه سلمه إلى قوات أمن الطرق، بعد أن تمكّن من السيطرة عليه بمساعدة عدد من سالكي الطريق، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر باشر الواقعة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.