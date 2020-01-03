بالفيديو.. طارق الحبيب يكشف أكثر مرض نفسي انتشاراً بالمملكة والخليج.. وما أسبابه

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن نوبات الذعر هي أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في بلدان الخليج والمملكة.
وقال الحبيب خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن نوبات الذعر هي عبارة عن نوبات مفاجئة من الخفقان والرعشة والعرق.
ونوه إلى أن أسباب تلك الحالة غير معروفة ولكن لها ثلاث فرضيات بيولوجية ومعرفية وسلوكية، مشيراً إلى أنها تباغت صاحبها لثوانٍ أو دقائق ومن ثم تنقطع وتعود بعد ذلك سواءً عقب ساعات أو أيام أو أسابيع. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عودة تلك الحالة بعد كل فترة تدفع المُصاب بها إلى الخوف من السفر وركوب الطيران وغير ذلك، لكنه يبرر امتناعه عن ممارسة هذا بأسباب أخرى.
البروفيسور #طارق_الحبيب_في_ياهلا
هذا هو أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والسعودية.. ! وهذه هي أسبابه المباشرة.@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/uZ1C6IlnOl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2020