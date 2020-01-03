بالفيديو.. “هيئة الرياضة” ترفض استقالة أنمار الحائلي من رئاسة الاتحاد وتعده بالدعم

كشف مراسل القناة الرياضية، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، تقدم باستقالته مرتين للهيئة العامة للرياضة، لكنها رفضت استقالته.
وقال باحكيم في مداخلة لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، إن الحائلي فاجأ أعضاء الجمعية العمومية، وقال: “ياليت أستطيع التقدم بالاستقالة”، مبيناً أن الهيئة العامة للرياضة وعدته بالدعم وتحسين الأمور خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن فريق نادي الاتحاد قد مر بحالة تدهور في الموسم الحالي، بعد أن ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2019 وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل حالياً المركز الـ 13 في الدوري. وفق “أخبار 24”.
عمار باحكيم – مراسل الرياضية السعودية:
أنمار الحائلي تقدم مرتين للهيئة بالاستقالة شفهيًا والهيئة رفضت طلبه.. ووعدته بالدعم وتحسين الأمور.#الجمعيه_العموميه_للاتحاد pic.twitter.com/ehw7SMQP61
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020