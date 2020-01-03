“السياحة”: السماح لحاملي ثلاث تأشیرات بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن السماح للحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية “الشينغن” بالدخول إلى المملكة، والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.
وقال مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف المصدر أن هذا الأمر يتضمن شرطاً بأن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشينغن قبل دخوله إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم، مبيناً أن هناك لجنة قائمة تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.