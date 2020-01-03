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أخبار محلية > شاهد.. فتاة تشرح معاناة المتلعثمين لأمير عسير فيفاجئها بتعيينها في الإمارة
03/01/2020   8:12 ص

شاهد.. فتاة تشرح معاناة المتلعثمين لأمير عسير فيفاجئها بتعيينها في الإمارة

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تفاعل أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم الخميس، مع فتاة قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماع أمير المنطقة بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

وتداول مغردون مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، حيث طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في الإمارة.

وجاء قرار الأمير تركي بن طلال بتعيين الفتاة في الإمارة بهدف إيصال أصوات المتلعثمين ومتطلباتهم بشكل يومي، حيث قال: “ستكونين عندي في الإمارة وأسمعكم طوال اليوم، بل سأظل أسمع صوتك طوال العام”. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. فتاة تشرح معاناة المتلعثمين لأمير عسير فيفاجئها بتعيينها في الإمارة

أخبار محلية
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