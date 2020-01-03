شاهد.. فتاة تشرح معاناة المتلعثمين لأمير عسير فيفاجئها بتعيينها في الإمارة

تفاعل أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم الخميس، مع فتاة قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماع أمير المنطقة بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها.
وتداول مغردون مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، حيث طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في الإمارة.
وجاء قرار الأمير تركي بن طلال بتعيين الفتاة في الإمارة بهدف إيصال أصوات المتلعثمين ومتطلباتهم بشكل يومي، حيث قال: “ستكونين عندي في الإمارة وأسمعكم طوال اليوم، بل سأظل أسمع صوتك طوال العام”. وفق “أخبار 24”.
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بنت شجاعة تشرح معاناة “المتلعثمين” فيتم تعيينها مباشرة في أمارة منطقة عسير من سمو الامير تركي بن طلال بهدف إيصال صوتهم ومتطلباتهم اليه باستمرار
تذكرت صفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متجسدة في شخصية أمير عسير هذا الامير الأمين يتابع معاناة كل شخص من الشعب يوميا وفورا pic.twitter.com/34VObEsYDM
— باسمة العتيبي 🇸🇦 (@Basima_AlOtaibi) January 2, 2020