التحقيقات تكشف هوية قاتل امرأة داخل غرفة نومها بـ”مشلحة صبيا”

صدقت النيابة العامة اعترافات زوج المرأة التي قُتلت وهي داخل غرفة نومها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان، بطلقة في الرأس.
وأوضحت أسرة الفقيدة بحسب “سبق”، أن النيابة العامة أبلغتهم أن زوج الفقيدة أقر بأنه القاتل، وتم تصديق أقواله شرعاً، ويجري العمل على دفنها واستكمال الإجراءات.
وكانت القتيلة لقيت مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومها، ما دفع الجهات الأمنية بمنطقة جازان لتوقيف زوجها والتحقيق معه حتى ثبوت أو انتفاء الشبهات عنه.
وأكد الجيران أنهم فوجئوا بسماع صوت استغاثة شقيق المرأة بعد أن عثر عليها مـقتولة؛ إثر إصـابتها بطلق ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.