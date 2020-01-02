مصادفة طريفة بين “فيردي” لاعب الفتح ومدرب الاتحاد بعد هدف التعادل

حدثت مصادفة طريفة في مباراة أمس بين فريقي الاتحاد والفتح في دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما سجل لاعب الفتح هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 15.
وتمثلت المصادفة في أن لاعب الفتح الذي سجل الهدف الهولندي ميتشيل تي فيردي، هو زوج ابنة مدرب الاتحاد الهولندي هينك تين كاتي، وكان الهدف بمثابة صدمة للاتحاد ولحما اللاعب.
يُذكر أن المباراة انتهت بهدفين لهدف لمصلحة الفتح وخرج الاتحاد من البطولة التي كان يتمنى وجمهوره أن يفوز بها ليعوض الخسائر المتتالية المستمرة منذ العام الماضي. وفق “أخبار 24”.