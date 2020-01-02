بالفيديو .. السومة والمسيليم يقودان الأهلي إلى ربع نهائي كأس الملك

قاد السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فريقه إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما سجل هدف الفوز لفريقه 1-0 على مضيفه الفيحاء في مواجهة جمعتهما، الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وعندما كانت المباراة تمضي إلى نهاياتها بالتعادل السلبي، تمكن السومة من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 81 مستفيداً من كرة هيأها مدافع الفيحاء داخل حدود منطقة الجزاء.
وأهدر الفيحاء فرصة إدراك التعادل عند الدقيقة 89 عندما أطاح التشيلي روني فرنانديز بركلة جزاء بعد تعرض البديل حمد الجهيم للعرقلة داخل منطقة الجزاء؛ لم يتردد الهولندي باس نيجويس في احتسابها ركلة جزاء؛ لكن ياسر المسيلم حارس الأهلي تصدى لها وابقى فريقه متقدماً.
ويلاقي الأهلي في دور الـ 8 من كأس المالك الفائز من المواجهة التي تجمع الوحدة بضيفه الفيحاء.
وتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في وقت سابق فرق أندية النصر وأبها والفتح.
وفق “الرياضية”.