ابتكر مواطن من ذوي الهمم – متحدي الإعاقة السمعية – طريقة ذكية تمكنه من التواصل مع الركاب في عمله بإحدى شركات التوصيل عبر التطبيق، بسرعة وسهولة.
ووضع المواطن، لوحة داخل سيارته كتب عليها أنه لا يجيد القراءة والكتابة إلا بنسبة 20%، وللتواصل معه يرجى استخدام أزرار بجوارها ألوان، وأسهم للاتجاهات، وضعت أمام الراكب.
وأوضح أنه كلما أراد الراكب التواصل معه وطلب شيء يقوم بالضغط على الزر حسب لونه 3 مرات، فمثلا الضغط على اللون الأحمر تعني إغلاق المكيف، وعلى زر اللون الأصفر تعني تخفيف المكيف، وهكذا الاتجاهات بها سهم يمين ويسار.
ولاقت الفكرة أعجاب عدد من الركاب الذين أوصلهم السائق إلى وجهتهم، ناشرين صوراً من داخل سيارته توضح فكرته لدعمه.
وفق “أخبار 24”.