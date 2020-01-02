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اخبار رياضية > مفاجأة.. سحب جائزة هداف العالم من النصراوي “حمدالله”.. وهذا هو السبب
02/01/2020   10:04 م

مفاجأة.. سحب جائزة هداف العالم من النصراوي “حمدالله”.. وهذا هو السبب

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كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS” ، اليوم الخميس، عن مفاجأة صادمة للاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ حيث توج اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصدارة هدافي العالم لعام 2019.

ووضع الاتحاد، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في المركز الثالث في قائمة الهدافين؛ بعد البولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني والذي حصل على 70 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي 63 نقطة، والذي حل ثانيا.

وجاء سبب تأخر عبدالرزاق حمدالله إلى المركز الثالث دوليًا بـ 61 نقطة؛ لأنه رغم تفوقه في عدد الأهداف في الدوريات المحلية وجاء الأكثر تسجيلا فيها، إلا أنه يتم احتساب نقاط أكبر للأهداف الدولية. وفق “أخبار 24”.

مفاجأة.. سحب جائزة هداف العالم من النصراوي “حمدالله”.. وهذا هو السبب

اخبار رياضية
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