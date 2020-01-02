طفل على “سيكل” يوثق بعفوية مشاكل قريته ويبثها في فيديوهات.. والجهات المعنية تتفاعل

دفع طفل عددا من الجهات المعنية لحل بعض المشاكل التي تعاني منها قرية سمرة الجد في محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، وذلك عبر مقاطع فيديو يوثق فيها ما تعاني منه القرية من مشاكل.
وظهر الطفل في أحد المقاطع وهو يناشد بتلقائية الجهات المعنية برش دورات المياه بجامع “سمرة الجد” الذي يعاني من الرائحة الكريهة والحشرات، ليتجاوب معه فرع وزارة الزراعة بالمحافظة ويرسل فرقة لرشه، ليقدم الطفل شكره على تجاوبهم مع مناشدته.
وفي فيديو آخر ظهر الطفل وهو على “سيكل” الذي خصصه لتوثيق المشاكل التي تعاني منها قريته، يناشد كهرباء محافظة الدرب بإصلاح محول إنارة “سمرة الجد” مبيناً أنهم ناشدوا كثيراً لإصلاحه ولم يستجب لهم.
وتفاعلاً مع مناشدة الطفل، حرك فرع الكهرباء في محافظة الدرب فرقه الميدانية لإصلاح العطل في المحول الكهربائي بالقرية، وإنارة طريق القرية الذي ظل معطلاً لسنوات. وفق “أخبار 24”.
وحظيت مبادرة الطفل الذي أطلق عليه “أبو سيكل” في توثيق المشاكل التي تعاني منها قريته على أعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالتجاوب مع مناشداته.
هالحين يطالب “المرسولين” بالانارة وحقه والله ..
الحلقة الأخيرة بيطلب مهبط هيلكوبتر 😁 pic.twitter.com/3D01mJhBUn
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 1, 2020
ابشرك اليوم حضرت شركة الكهرب بناء على مناشدة ابو سيكل. pic.twitter.com/BiL7Z8ucJk
— احبك يا وطني MBS 🇸🇦 (@al3lkami1) January 2, 2020