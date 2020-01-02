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أخبار محلية > من داخل مركز عمليات أمن الدولة.. شاهد كيفية التعامل مع البلاغات عن حاملي الفكر المتطرف
02/01/2020   10:03 م

من داخل مركز عمليات أمن الدولة.. شاهد كيفية التعامل مع البلاغات عن حاملي الفكر المتطرف

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أطلقت رئاسة أمن الدولة حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية، حيث شاركت في موسمي الرياض والدرعية وقدمت المعلومات لزوارهما، بهدف تأكيد أهمية إسهام المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الأماكن المشبوهة، وحاملي الفكر المتطرف.

وكشف مقطع فيديو نشرته “العربية” من داخل المركز مهام المركز الذي يستقبل بشكل سري البلاغات الأمنية على مدار الساعة ويحولها للجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها بدقة كبيرة، في ظل وجود أجهزة ذات تقنيات عالية.

وبيّن المقطع، الذي يهدف أيضاً إلى التعريف بالرقم الموحد 990، أن المركز يستقبل أيضا البلاغات من خارج المملكة، وأوضح عدد البلاغات التي تلقاها المركز ذلك اليوم، حيث وصل عددها إلى 255 بلاغاً. وفق “أخبار 24”.

من داخل مركز عمليات أمن الدولة.. شاهد كيفية التعامل مع البلاغات عن حاملي الفكر المتطرف

أخبار محلية
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