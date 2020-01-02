نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل والشؤون البلدية” تطلقان”رقم الهوية العقارية”.. تعرّف على فوائدها
02/01/2020   6:28 م

“العدل والشؤون البلدية” تطلقان”رقم الهوية العقارية”.. تعرّف على فوائدها

+ = -
1340

أقرّ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتيهما، وذلك لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية.

وأوضحت الوزارتان أنّ رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات بين الوزارتين.

وتهدف الاتفاقية إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقّة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية.

ونصت الاتفاقية على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، والمشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية.

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني/وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني/وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني/وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

"العدل والشؤون البلدية" تطلقان"رقم الهوية العقارية"

"البلديات" و"العدل" تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة

وفق “أخبار 24”.

“العدل والشؤون البلدية” تطلقان”رقم الهوية العقارية”.. تعرّف على فوائدها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081428.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.