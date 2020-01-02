وقّعت وزارة الثقافة مذكرتي تعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدفان إلى تعزيز البرامج العلمية والتدريبية الداعمة للثقافة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية في مختلف القطاعات الثقافية.
وتضمنت مذكرة التعاون بين الثقافة والتعليم، الاتفاق على دراسة تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية الستة عشر في التعليم العام والعالي، وتفعيل المبادرات المنبثقة عنها وتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة، والتنسيق والتعاون على تنفيذ نتائج وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
كما تضمنت التعاون بين الوزارتين تحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتنمية قدرات العاملين في مجالات التعليم ذات العلاقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر، وتفعيل مرافق وزارة التعليم لتطبيق الأنشطة الثقافية.
فيما تركزت مذكرة التفاهم بين الثقافة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التعاون في مجالات التدريب، وإجراء دراسة للتعاون في تبادل البيانات والمعلومات التي تعزز عمل وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتدعم تطوير برامجها.
وفق “أخبار 24”.