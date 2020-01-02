بالفيديو.. رد فعل تركي آل الشيخ بعدما حاول حارسه منع إماراتي من تصويره

طلب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ من الحارس الشخصي له عدم التعرض لمواطن إماراتي كان يصوره خلال جولة له في إحدى مواقع موسم الرياض.
وظهر آل الشيخ في المقطع وهو يتجول في الموقع وبرفقته الحرس الشخصي الذي بادر بإبعاد شخص كان يصوره، ليطالبه بعدم منعه قائلا: “إماراتي خله”.
يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق منتصف أكتوبر يواصل فعالياته حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد تنوعاً فيما يقدمه للزوار، بين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية والعديد من المسرحيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة، واستقطب أفضل المطاعم والمقاهي في العالم والوطن العربي. وفق “أخبار 24”.
إماراتي يصور معالي المستشار تركي آل الشيخ في #موسم_الرياض وحاولوا الحرس منعه من التصوير والرد كان “الإماراتي خلّه”@Turki_alalshikh pic.twitter.com/Ob5z6UHVXQ
— رافـد الـحـارثـي (@RafedAlHarthi) January 1, 2020