أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن البرنامج نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته، والمتمثلة في صوتك مسموع، ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على ” تويتر”.
وأشار إلى أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند.
وأوضح القحطاني أن البرنامج أتم التعامل مع 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع، وقرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج.
وفق “أخبار 24”.