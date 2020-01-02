أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن ‏البرنامج نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام ‏‏2019 على جميع منصاته، والمتمثلة في صوتك مسموع، ومركز ‏الاتصال وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، ‏وحساب المتحدث الرسمي على ” تويتر”.‏

وأشار إلى أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال ‏على الرقم الموحد 19912‏‎ ‎في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم ‏يتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، ‏وراجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما ‏بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند.‏
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‏ وأوضح القحطاني أن البرنامج أتم التعامل مع 56 ألف طلب عبر ‏منصة خدمة صوتك مسموع، وقرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر ‏حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع ‏حسابات البرنامج.‏

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وفق “أخبار 24”.