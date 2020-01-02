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02/01/2020   6:26 م

صحيفة كويتية: السعودية أصبحت وجهة جديدة للسياح الكويتيين

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كشفت مصادر عن أن الكويتيين أنفقوا على السفر نحو 16.5 مليار دولار في 2019، بزيادة 10 في المئة عن العام السابق له، وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت المركزي.

وأكدت إحصائيات وفقًا لـ”القبس الكويتية” أن المملكة العربية السعودية أصبحت وجهة جديدة للسياح الكويتيين، إذ استأثرت السعودية خلال الأشهر الماضية بزيارة الآلاف من الكويتيين، بعد أن أصبحت واحدة من وجهاتهم الترفيهية الأساسية عند السفر في الإجازات والمواسم وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وأرجعت الصحيفة، هذا التوجه في استقطاب الكويتيين من عشاق السفر والفنون إلى البرامج الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي وضعتها هيئة الترفيه في المملكة من خلال إطلاق عدد من المواسم كموسم الرياض والمعلا وحائل.

صحيفة كويتية: السعودية أصبحت وجهة جديدة للسياح الكويتيين

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