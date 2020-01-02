دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فعاليات اليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية العربية السعودية في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض.
وشارك الأمير عبدالعزيز وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي وعدد من اللاعبين والأطفال الرياضيين وأسرهم في ممارسة عدد من الألعاب الأولمبية، من بينها الجري و”التايكوندو”.
واستمرت الفعالية لأكثر من ثلاث ساعات شارك فيها الأمير عبدالعزيز والعداء الأولمبي هادي صوعان في مسابقة قفز الحواجز، كما تنافس الأمير عبدالعزيز والأمير فهد في عروض استعراضية في المبارزة ولعبة الريشة الطائرة.
سمو الرئيس وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي يتبارزان على بساط المبارزة في مهرجان #اليوم_الأولمبي الآن.. pic.twitter.com/RlQpDsk0i4
— الأولمبية السعودية (@saudiolympic) December 31, 2019
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والعداء الأولمبي هادي صوعان في كلمة للأطفال المشاركين في مهرجان #اليوم_الأولمبي الآن.. pic.twitter.com/gF2TiPSROU
— الأولمبية السعودية (@saudiolympic) December 31, 2019
وفق “أخبار 24”.