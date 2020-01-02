“هدف” يُبرم اتفاقية مع “جامعة الإمام” لتطوير مهارات الخريجين وزيادة نسب توظيفهم

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.
ووقع الاتفاقية، مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، في مقر الجامعة بمدينة الرياض اليوم الخميس، ويأتي التوقيع، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لتدريب وتوظيف القوى الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة التي يقدمها “هدف”.
وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”. وفق “أخبار 24”.
ووفقاً للاتفاقية، ستقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.
كما ستعمل الجامعة على مساعدة خريجي التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص.