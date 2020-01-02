محاسبة أنمار في عمومية الاتحاد

تعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد اليوم (الخميس) عند الساعة الـ7:00 مساء بمقر النادي، بحضور مكتب هيئة الرياضة بجدة. ووجه مجلس الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 44 عضوا، ولا بد من اكتمال النصاب من أجل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، إذ يتطلب حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية، وفق لوائح وأنظمة هيئة الرياضة. وكانت الإدارة الاتحادية أعلنت (الإثنين) الماضي موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية مساء اليوم.
هذا وستطلع الإدارة الاتحادية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية على التقارير المالية والإدارية والفنية وما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الماضية من تعاقدات فنية على مستوى الفريق الكروي الأول، بهدف عودة الاستقرار الفني للفريق، ومنافسته على باقي البطولات المحلية والعربية في الموسم الحالي. وفق “عكاظ”.
يذكر أن الإدارة الاتحادية سلمت لاعبي الفريق الكروي الأول جميع الرواتب حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما تبقى للعاملين رواتب 3 أشهر فقط، وتجاوز إجمالي مصروفات النادي أكثر من 100 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية.