لاتينيون وإسباني على طاولة الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي، مفاوضاتها، مع أكثر من 7 لاعبين أجانب، في خانة صانع الألعاب، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، عن أن الأوروجوياني لوديرو، والأرجنتيني باننيجا، والإكوادوري كازيرس، والإسباني جوناثان فييرا، هم من أبرز الأسماء التي تجري إدارة النادي الغربي اتصالات معهم، بعد أن توقفت المفاوضات مع الأرجنتيني أكوستا، الذي وقّع لأحد الأندية عقداً احترافياً.
وأضافت المصادر نفسها، أن المفاوضات ستستمر مع جميع اللاعبين حتى الحصول على موافقة أحدهم ومن ثم الاتفاق عليه بالتشاور مع مدرب الفريق.
ويأتي المعيار الأول لاختيار اللاعب، بأن يكون صانع ألعاب يجيد اللعب خلف المهاجمين وليس على الأطراف حسب طلب السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق.
يذكر أن البوسني زوكانوفيتش، مدافع الفريق، هو المرشح الوحيد حتى الآن لمغادرة الفريق في الفترة الشتوية الجارية، ومازالت الإدارة الأهلاوية تعمل على تسويق عقده.