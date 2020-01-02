“تقويم التعليم” تعلن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مقياس كفايات المعلمين والمعلمات، الذي أجري في ربيع الأول الماضي، مؤكدة اعتماد اختبار رخصة المعلم كبديل لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات.
بدوره أوضح متحدث هيئة تقويم التعليم نايف العبدلي، أن إصدار نتائج مقياس كفايات المعلمين والمعلمات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، واعتماد الرخصة المهنية للمعلم بديلاً لكفايات، وأن هيئة التقويم ستكون الجهة التي تتولى بناء اختبارات الرخصة المهنية للمعلم.
وأكد العبدلي، أن الهيئة ستعلن في وقت لاحق المواعيد الجديدة للتسجيل لاختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث كانت الهيئة قد أجلت موعدها عقب صدور قرار وزير الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية. وفق “أخبار 24”.