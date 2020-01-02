“المياه الوطنية”: بعد فحص عدد من منازل العملاء تبين أن 93% منها يعاني تسريبات

أوضحت الشركة الوطنية للمياه، أنها أجرت عمليات فحص ضمن مبادرة “رشد” للكشف عن تسريبات المياه في المنازل، وكشفت النتائج عن أن 93% من منازل العملاء تعاني تسريبات المياه.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن عمليات الفحص التي أجرتها 20 فرقة فنية متخصصة نفذت 1013 زيارة، وتواصلت مع نحو 4 آلاف عميل، كشفت عن وجود 592 حالة تسرب بالمنازل المشمولة بالفحص في الوصلة بين العداد والخزان الأرضي، بينما كشفت عن 554 حالة عطل في عوامة الخزان الأرضي.
كما أوضح البيان، أن الشركة تواصلت مع العميل، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، يزعم أن العداد يقوم بقراءة مستمرة حتى ولو كان الخزان ممتلئاً، وأن قيمة فواتيره انخفضت بعد إغلاقه محبس ما قبل العداد الذكي، مبينة أن فرقها اكتشفت وجود تسريبات في عقار العميل. وفق “أخبار 24”.
وأكدت شركة المياه، أن العدادات الذكية التي ركبتها تعمل جميعها بكفاءة عالية، وأنها حصلت على اعترافات دولية من مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عدادات المياه الذكية وسلامتها.