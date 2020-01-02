زار أمين محافظة حفر الباطن، المهندس علي بن سعيد الغامدي، منزل ذوي الطفلة “الزين فيصل الظفيري” المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة عليها، بحي التلال للاطمئنان عليها، مقدمًا لها عددًا من الهدايا لإدخال السرور والسعادة إلى قلبها.
من جهته أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه لأمين حفر الباطن على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية .
وكانت أمانة محافظة حفر الباطن أصدرت بيانًا بشأن حادِثة هجوم أحد الكلاب الضالة على طفلة في حي التلال، والتي أسفرت عن جروح في رأس ووجه الطفلة.
وأكدت أنها تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة بالأحياء بصفة دورية ووفق برامج ثابتة، مشيرة إلى أنها بصدد اعتماد مشروع واسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة.
وفق “أخبار 24”.