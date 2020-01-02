استعدادات بـ”جسر الملك فهد” لاستقبال مقيمي دول الخليج حاملي تأشيرة “حضور فعالية”

تستعد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتنفيذ أي قرارات تصدر بفتح المنافذ أمام المقيمين في الدول الخليجية الذين يحصلون على تأشيرات لحضور فعاليات “موسم الشرقية” في مارس المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن، إن الجانبين السعودي والبحريني في الجسر يعملان بجدية تحسبا لأي قرارات تصدر في هذا الخصوص، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم” أنهم يتوقعون وصول أعداد كبيرة من المسافرين إذا ما تم السماح للمقيمين بحضور الفعالية خلال الفترة من الأول وحتى 30 مارس.
وأوضح أن إدارات الجسر دخلت في تحدٍ كبير عندما تم السماح للمقيمين بحضور فعاليات “موسم الرياض”، وذلك لأن الجسر ليس مهيأ لوقوف المركبات لفترات طويلة في منطقة الإجراءات، مشيراً إلى أن تفاعل الجميع بالجسر أسهم في تسهيل وتسريع عبور المسافرين.