“الطيران المدني” يوجه بالسماح لحاملي هذه التأشيرات بدخول المملكة دون ‏النظر للجنسية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع الناقلات الجوية الوطنية تسمح بموجبه بدخول حاملي تأشيرات ”الشنغن، والمملكة المتحدة، وأمريكا” إلى المملكة، دون النظر إلى جنسية الزائر.
وألزمت الهيئة جميع الناقلات الجوية الوطنية بإركاب حملة هذه التأشيرات، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التي منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضي السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة.
ووفقا للتعميم، فإنه في حال إتمام الشروط يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة. وفق “أخبار 24”.